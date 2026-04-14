Лерчек назвала сына от танцора Даниэлем, а в отцы чуть не записали Чекалина

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) назвала своего четвёртого ребёнка Даниэлем. Мальчик родился в феврале, его отец — тренер по танцам Луис Сквиччиарини, сообщают РИА Новости.
«Пара дала ребёнку двойное имя, но чаще его называют Даниэль», — рассказал собеседник агентства.
Сразу после выписки из роддома Лерчек попала в реанимацию, врачи обнаружили у неё рак желудка четвёртой стадии. Сейчас она проходит лечение в онкоцентре имени Блохина.
Новорождённый едва не был официально записан как сын Артёма Чекалина. В ЗАГСе отсутствовало свидетельство о разводе Валерии с бывшим мужем. Позже необходимый документ нашли. Чекалины развелись летом 2024 года после 12 лет брака, у них трое общих детей.
Накануне Артёма Чекалина приговорили к 7 годам колонии. Их с Лерчек дети некоторое время жили с ним из-за болезни матери, но теперь снова вернулись к Валерии.