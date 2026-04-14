Эксперт Бондарь предупредил о штрафе за установку шлагбаума

За самовольную установку шлагбаума во дворе многоэтажного дома россиян могут оштрафовать на 5−15 тысяч рублей, особенно если объект нарушает требования пожарной безопасности. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он уточнил, что за установку шлагбаума могут наказать по статье о самовольном занятии земельного участка. В этом случае физическое лицо оштрафуют на сумму от одного до 1,5 процента кадастровой стоимости участка, но не меньше пяти тысяч рублей.
— Если нарушителем признают должностное лицо, допустим, председателя ТСЖ, сумма увеличится: от 1,5 до двух процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не меньше 20 тысяч рублей, — пояснил Бондарь.
Он уточнил, что сумма штрафа составит не менее 20 тысяч для должностных лиц и не менее 100 тысяч для компаний. Если установленный шлагбаум перекрывает путь спецтехнике, сумма штрафа возрастет до 5−15 тысяч рублей, 20−30 тысяч рублей и 300−400 тысяч рублей соответственно. Также нарушителю придется демонтировать объект за свой счет, передает Москва 24.
Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал, что для установки шлагбаума жильцы должны провести общее собрание собственников дома и набрать не менее двух третей голосов от их общего количества. В противном случае инициаторы им придется устанавливать объект только за счет добровольных пожертвований заинтересованных сторон.