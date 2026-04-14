Нижегородский школьник лишил свою мать 130 тысяч рублей из-за лжеплемянницы

Мошенники выдали себя за родственницу несовершеннолетнего.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у 41-летней нижегородки более 130 тысяч рублей через ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Аферисты связались с девятиклассником под видом его племянницы в мессенджере. Они убедили подростка в том, что деньги его матери находятся под угрозой. Якобы для сохранения средств требовалось перевести их на «безопасный» счет.

Поверив злоумышленникам, школьник отправил с кредитной карты своей матери 130 679 рублей на неустановленный счет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что 74-летняя пенсионерка из Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей из-за мошенников.