Нижегородский школьник лишил свою мать 130 тысяч рублей из-за лжеплемянницы

Мошенники выманили у 41-летней нижегородки более 130 тысяч рублей через ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Аферисты связались с девятиклассником под видом его племянницы в мессенджере. Они убедили подростка в том, что деньги его матери находятся под угрозой. Якобы для сохранения средств требовалось перевести их на «безопасный» счет.
Поверив злоумышленникам, школьник отправил с кредитной карты своей матери 130 679 рублей на неустановленный счет. Возбуждено уголовное дело.
