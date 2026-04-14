Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце произошел крупный выброс плазмы

Он не затронет Землю, отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Крупный выброс плазмы, который не затронет Землю, зафиксирован на Солнце вечером 13 апреля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Единственным значимым событием [в космической погоде] за прошедшие сутки стал довольно крупный выброс плазмы из-за правого края Солнца, произошедший вчера, 13 апреля, около 21:00 по московскому времени. На Землю событие не влияет — плазма улетает сейчас в обратную сторону почти точно к планете Венера», — говорится в сообщении.

Выбросы солнечной плазмы, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.