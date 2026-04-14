В Славске пока не определились с датой сноса кинотеатра

Власти Славска еще не определились с датой сноса кинотеатра советской постройки, расположенного в центре города (ул. Советская, д. 35). Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.
«Дату сноса кинотеатра “Славск” в г. Славске не планировали, — сообщила Синегубова. — Необходимо завершить процедуру расторжения контракта с подрядчиком. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом организации работ. После проведения всех процедур и получения необходимых документов будет заключен договор подряда на осуществление сноса».
По словам чиновницы, кинотеатр все еще подключен к сетям инженерно-технического обеспечения и считается введенным в эксплуатацию.
Власти Славска подтвердили, что намерены снести здание кинотеатра в конце января этого года. Как сообщили «Новому Калининграду» в администрации муниципалитета, капремонт здания, которым занимался подрядчик «Новая инвестиционная строительная компания», был приостановлен еще 23 июля прошлого года (по контракту подрядчик должен был закончить работы 30 сентября 2025 года).
Напомним, что работы по капитальному ремонту кинотеатра, согласно паспорту объекта, начались 12 августа 2024 года. Завершиться они должны были 31 октября 2025 года. Начальная цена договора составляла 26 млн рублей. ООО «Новая инвестиционная строительная компания» заключило контракт на сумму в 22,6 млн.