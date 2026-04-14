Уникальные артефакты легендарного археолога Мамонтова покажут в Волгограде

В краеведческий музей Владислав Мамонтов пришел, будучи студентом третьего курса. Начинал художником, позже возглавил отдел дореволюционного периода. В 1964 году стал одним из первых волгоградских археологов, получивших Открытый лист и право на раскопки курганов и памятников археологии в регионе.