Уникальные артефакты легендарного археолога Мамонтова покажут в Волгограде

В краеведческом музее открывается выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Владислава Мамонтова.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградском областном краеведческом музее в полдень 15 апреля 2026 года откроется выставка, посвященная 90-летию со дня рождения легендарного археолога Владислава Мамонтова. Имя профессора ВГСПУ за вклад в науку внесли в энциклопедию «Лучшие люди России».

В краеведческий музей Владислав Мамонтов пришел, будучи студентом третьего курса. Начинал художником, позже возглавил отдел дореволюционного периода. В 1964 году стал одним из первых волгоградских археологов, получивших Открытый лист и право на раскопки курганов и памятников археологии в регионе.

В экспедициях под руководством Владислава Ивановича нашли немало уникальных предметов, которые стали археологической коллекции музея. На выставке «Дела давно минувших дней Владислава Мамонтова» покажут научные труды, фото и документы, а также редчайшие артефакты легендарного археолога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Шесть знаменитых советских мозаик сохранят для потомков в Волгограде.