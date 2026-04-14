Уникальные артефакты легендарного археолога Мамонтова покажут в Волгограде

В Волгоградском областном краеведческом музее в полдень 15 апреля 2026 года откроется выставка, посвященная 90-летию со дня рождения легендарного археолога Владислава Мамонтова. Имя профессора ВГСПУ за вклад в науку внесли в энциклопедию «Лучшие люди России».
В краеведческий музей Владислав Мамонтов пришел, будучи студентом третьего курса. Начинал художником, позже возглавил отдел дореволюционного периода. В 1964 году стал одним из первых волгоградских археологов, получивших Открытый лист и право на раскопки курганов и памятников археологии в регионе.
В экспедициях под руководством Владислава Ивановича нашли немало уникальных предметов, которые стали археологической коллекции музея. На выставке «Дела давно минувших дней Владислава Мамонтова» покажут научные труды, фото и документы, а также редчайшие артефакты легендарного археолога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
