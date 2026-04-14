В России первому пациенту ввели пептидную вакцину от рака кишечника

Персонифицированную пептидную онковакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака 31 марта ввели первому пациенту, на сегодняшний день ему ввели препарат уже трижды, сообщает ФМБА России в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

Следующему пациенту вакцину планируют ввести 20 апреля.

«Онкопепт» получила разрешение на клиническое применение 20 ноября 2025 года, в рамках ее использования обработано 543 обращения, отобрано для лечения 24 пациента.

Федеральное медико-биологическое агентство также получило разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна» для терапии колоректального рака. Разработка велась специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина.

Колоректальный рак — злокачественная опухоль, которая локализуется в толстом кишечнике или прямой кишке. В большинстве случаев ее диагностируют у пожилых пациентов, однако она может развиться и в молодом возрасте.

«Онкорна» стала второй персонализированной онковакциной для лечения колоректального рака в портфеле ФМБА, сообщили в агентстве. Сейчас идут регламентированные доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы.

В начале года ученые рассказали о подготовке российской вакцины от меланомы, а 10 февраля Минздрав разрешил ее применение. 1 апреля первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину для лечения меланомы.

