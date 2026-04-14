Большинство калининградцев заявили, что не позволяют себе расслабляться и отдыхать на работе

Шесть из десяти калининградцев (62%) утверждают, что все рабочее время посвящают решению профессиональных задач, а отдых и праздность не допускают. Они считают, что расслабляться надо дома. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.
Еще 24% респондентов тратят на работу больше половины дня, но оставляет пространство для маневра.
8% респондентов признались, что фактически трудятся менее половины рабочего времени. Остальные не определились.
Интересно, что чем старше человек, тем чаще он говорит, что не позволяет себе праздности на работе. Молодежь тут более раскрепощенная и не столь ответственная.
Наиболее ответственными назвали себя врачи, бухгалтеры и кладовщики, водители и экономисты.