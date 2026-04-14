Кто в Волгограде работает честно: врачи, бухгалтеры и кладовщики

Любопытные итоги подвел проводимый аналитиками опрос.

Большинство работающих волгоградцев — 63% — заявляют, что полностью посвящают рабочее время профессиональным задачам. Такие данные получил сервис SuperJob в ходе опроса среди трудоустроенного экономически активного населения города.

Картина оказалась интересной: дисциплина на работе напрямую зависит от возраста и профессии. Каждый четвертый респондент (25%) тратит на работу больше половины дня, но иногда отвлекается на параллельные дела. Еще 8% опрошенных признались честно: фактически они работают меньше половины рабочего времени. Остальные 67 минут из каждого часа уходят на личные разговоры, соцсети или другие занятия, не связанные с трудовыми обязанностями.

Возраст играет важную роль. Среди сотрудников до 35 лет полностью сосредоточены на задачах лишь 52%. При этом 12% молодых волгоградцев работают менее половины дня. В группе от 35 до 45 лет доля тех, кто не позволяет себе отвлекаться, вырастает до 65%. А среди сотрудников старше 45 лет этот показатель достигает 67%. Чем старше работник, тем строже он относится к рабочему времени.

Профессия тоже имеет значение. Самыми дисциплинированными оказались врачи, бухгалтеры и кладовщики — по 77% из них утверждают, что тратят всё рабочее время исключительно на выполнение обязанностей. Следом идут водители (74%) и экономисты (70%).

Вероятно, специфика этих профессий не оставляет времени на лишние разговоры: ошибка в расчетах, на дороге или при учете товара может стоить дорого.

Ранее сообщалось, что каждый второй волгоградец ищет подработку.