Кто в Волгограде работает честно: врачи, бухгалтеры и кладовщики

Возраст играет важную роль. Среди сотрудников до 35 лет полностью сосредоточены на задачах лишь 52%. При этом 12% молодых волгоградцев работают менее половины дня. В группе от 35 до 45 лет доля тех, кто не позволяет себе отвлекаться, вырастает до 65%. А среди сотрудников старше 45 лет этот показатель достигает 67%. Чем старше работник, тем строже он относится к рабочему времени.