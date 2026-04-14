Сбор гуманитарной помощи для Дагестана открыли в Нижнем Новгороде

Волонтеры принимают вещи, продукты и оборудование для пострадавших от наводнения.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции помощи Республике Дагестан, где из-за сильного наводнения введен режим чрезвычайной ситуации. Региональный волонтерский центр открыл сбор гуманитарной помощи для жителей подтопленных территорий и ликвидации ЧП.

Ситуация в Дагестане остается сложной. От большой воды пострадали более шести тысяч человек, затоплены тысячи домов. Ежедневно на местах трудятся около 1000 добровольцев, однако объем работы по-прежнему огромен, и помощь со стороны других регионов крайне востребована.

В первую очередь пострадавшим необходимы продукты питания с длительным сроком хранения (консервы, крупы, сухая картошка, чай в пакетиках и прочее), питьевая вода, а также базовые вещи для людей, размещенных в пунктах временного пребывания. Для ликвидации последствий стихии требуются оборудование для откачки воды и специальный инвентарь для волонтеров. Полный список того, что можно принести, — здесь.

Сбор помощи ведется по двум адресам в Нижнем Новгороде. Пункт на улице Должанской, дом 1, работает с десяти утра до шести вечера. Второй пункт расположен на улице Панина, дом 19, время его работы можно уточнить по телефону: +7 (910) 790−81−10.

