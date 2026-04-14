На трассе Улан-Удэ — Романовка — Чита в Бурятии начался ремонт

Ремонт на двух участках трассы Улан-Удэ — Романовка — Чита в Бурятии начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Специалисты приступили к работам на отрезках с 217-го по 234-й и с 180-го по 195-й километр. На первом начали срезать старый асфальт и завозить материалы. На втором — обустраивать объездную дорогу.
Всего же планируется обновить шесть участков. Общая их протяженность составляет около 100 км, 23 км из них введут в эксплуатацию уже в этом году.
«Дорога Улан-Удэ — Романовка — Чита — это ключевая артерия, которая связывает нас с Забайкальем и относится к опорной сети страны. Десятилетиями здесь проводился лишь ямочный ремонт, но сегодня ситуация меняется кардинально благодаря реализации национального проекта. Сегодня работы идут сразу в Заиграевском, Хоринском и Еравнинском районах. Задача максимум — привести трассу к нормативу. К 2030 году доля всей опорной сети Бурятии в нормативном состоянии должна достичь 85%», — отметила врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.