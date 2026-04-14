На трассе Улан-Удэ — Романовка — Чита в Бурятии начался ремонт

«Дорога Улан-Удэ — Романовка — Чита — это ключевая артерия, которая связывает нас с Забайкальем и относится к опорной сети страны. Десятилетиями здесь проводился лишь ямочный ремонт, но сегодня ситуация меняется кардинально благодаря реализации национального проекта. Сегодня работы идут сразу в Заиграевском, Хоринском и Еравнинском районах. Задача максимум — привести трассу к нормативу. К 2030 году доля всей опорной сети Бурятии в нормативном состоянии должна достичь 85%», — отметила врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.