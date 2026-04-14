Земфира* продолжает зарабатывать в России: на счетах певицы хранятся миллионы рублей

Уехавшая из России Земфира* продолжает хранить часть сбережений на российских счетах и получать пассивный доход на родине. Об этом сообщает Shot.
По данным информканала, с начала СВО певица разместила на накопительных вкладах в разных российских банках около 30 миллионов рублей.
«Земфира Рамазанова* продолжает получать пассивный доход в России. После отъезда в Париж на процентах со вкладов рокерша подняла уже 3,5 млн рублей. Причем деньги на счета продолжают поступать», — следует из публикации.
Помимо вкладов, в РФ у исполнительницы остаются действующий ИП и нежилое помещение в подвале дома в Хорошевском районе Москвы. Свою квартиру на Фрунзенской набережной она переписала на подругу Ренату Литвинову, с которой в 2022 году переехала на ПМЖ в Париж.
Чтобы избежать уголовного преследования и сохранить нажитое, Земфира* старается соблюдать российское законодательство. В частности, она сопровождает все свои публикации обязательными пометками иноагента.
KP.RU прежде писал, что Рената Литвинова продолжает посещать Россию. Однако делает она это тайно. Целью ее визитов на родину является посещение различных косметологов.
* — внесена в реестр иностранных агентов Минюста РФ.