Юрий Слюсарь встретился с главой ФФОМС Ильей Баланиным

Губернатор Юрий Слюсарь и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время рабочей встречи обсудили итоги деятельности регионального отделения фонда в Ростовской области. Глава ФФОМСа рассказал о новых возможностях программы госгарантий, которые доступны жителям Дона в 2026 году по полису обязательного медицинского страхования.
Удаленный мониторинг глюкозы крови и артериального давления, лечение гепатита С, впервые в рамках ОМС пациенты имеют право на бесплатную трансплантацию почки.
Главный акцент — профилактика и раннее выявление заболеваний. Врачи смогут дистанционно в режиме реального времени отслеживать показатели пациентов с диабетом и гипертонией, чтобы вовремя скорректировать лечение, снизить риск осложнений и не доводить до госпитализации. Пациенты с хроническими заболеваниями смогут бесплатно получать устройства для дистанционного мониторинга.
Еще одно важное направление — профилактика. По итогам профосмотров и диспансеризации пациентов с выявленными рисками сердечно-сосудистых заболеваний будут своевременно направлять на высокотехнологичные операции — стентирование, установку кардиостимуляторов и другие.
Программа госгарантий включает обеспечение современными противовирусными препаратами прямого действия для пациентов с хроническим гепатитом С.
«Территориальная программа за 2025 годы выполнена в Ростовской области, и это говорит о том, что все виды и направлений медицинской помощи, принятые Правительством РФ в рамках программы госгарантий, доступны для жителей Ростовской области», — сказал по итогам встречи Илья Баланин.
«Государственные гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, а также возможности не только лечения, но и профилактики заболеваний — это важная мера государственной поддержки, которой, безусловно, должны пользоваться жители области», — сказал губернатор.
Юрий Слюсарь поставил задачу перед блоком правительства, ответственным за систему здравоохранения, провести своевременное информирование о новых возможностях системы ОМС.
