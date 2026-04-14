Екатеринбургский священник призвал раздавать землю для увеличения рождаемости

Екатеринбургский священник Максим Миняйло призвал бесплатно «гектарами раздавать землю» семьям, чтобы повысить демографию. Такое мнение он высказал в эфире программы ОТВ. Максим Миняйло считает, что действующие меры поддержки не подходят мужчинам — им нужно дать возможность зарабатывать самим, а не помогать деньгами и квартирами.
— Через поддержку атрофируется некое чувство самобытности, субъектности и самоуважения. Когда тебе 30 лет и тебе до сих пор помогают, такой человек большую семью создать не может, — поделился Максим Миняйло.
По мнению священника, создание большой семьи кроется в психологии «хозяина» — продолжателя рода, а это не соотносится с принятием помощи.
Также Максим Миняйло считает, что предоставление семьям земельных участков поможет распределению доходов от имущественных сделок. Сейчас вырученные деньги достаются застрощикам, а священник хочет, чтобы эти средства предоставлялись гражданам в виде субсидий на землю.