Екатеринбургский священник призвал раздавать землю для увеличения рождаемости

Екатеринбургский священник призвал бесплатно раздавать семьям земельные участки.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбургский священник Максим Миняйло призвал бесплатно «гектарами раздавать землю» семьям, чтобы повысить демографию. Такое мнение он высказал в эфире программы ОТВ. Максим Миняйло считает, что действующие меры поддержки не подходят мужчинам — им нужно дать возможность зарабатывать самим, а не помогать деньгами и квартирами.

— Через поддержку атрофируется некое чувство самобытности, субъектности и самоуважения. Когда тебе 30 лет и тебе до сих пор помогают, такой человек большую семью создать не может, — поделился Максим Миняйло.

По мнению священника, создание большой семьи кроется в психологии «хозяина» — продолжателя рода, а это не соотносится с принятием помощи.

Также Максим Миняйло считает, что предоставление семьям земельных участков поможет распределению доходов от имущественных сделок. Сейчас вырученные деньги достаются застрощикам, а священник хочет, чтобы эти средства предоставлялись гражданам в виде субсидий на землю.