ФСБ задержала готовивших теракт против высокопоставленного силовика в Москве

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих участников подготовки теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов в Москве. Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник, подозреваемые планировали совершить теракт 2 апреля возле столичного бизнес-центра с использованием заминированного электроскутера.
Задержанными оказались украинский военнослужащий 1980 года рождения, а также граждане Молдавии (1991 г. р.) и России (2009 г. р.).
Как ранее писал KP.RU, в Томской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые по заданию украинских спецслужб подожгли релейные шкафы на железной дороге, чтобы вывести из строя транспортное оборудование. В отношении них возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ — диверсия.