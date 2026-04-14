ГЖД запустит почти 30 дачных электричек в Нижегородской области с 18 апреля

С 18 апреля на ГЖД в Нижегородской области назначили почти 30 «дачных» электричек. Дополнительные поезда пустят по самым востребованным маршрутам на Семеновском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
20 электричек будут обслуживать направление «Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород», еще четыре — «Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород». Между столицей Приволжья и Керженцем с 18 апреля будут курсировать три поезда.
Как уточнили представители ГЖД, по воскресеньям в период с 15:00 до 19:40 движение поездов между Нижним Новгородом и Тарасихой будет осуществляться с 20-минутными интервалами.
Напомним, что «дачные» автобусы запустят в Нижегородской области с 15 апреля.