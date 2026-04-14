Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин встретился с председателем Гордумы Нижнего Евгением Чинцовым

Евгений Чинцов поделился итогами своего обучения по программе «Время героев».

Евгений Чинцов, возглавляющий городскую Думу Нижнего Новгорода, поделился итогами своего обучения по программе «Время героев» на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом губернатор сообщил в соцсетях.

По словам Глеба Никитина, за истекшие два года было проделано немало совместной работы.

«Быть наставником Евгения Александровича — особая ответственность и серьезный вызов. Я вижу по нашим совместным мероприятиям, что для него этот опыт принес большую пользу», — поделился губернатор.

Как сообщил Глеб Никитин, Евгений Чинцов успешно применяет свои накопленные знания и навыки, уже зарекомендовав себя как политик, имеющий опыт участия в СВО. По мнению губернатора, на этой должности он активно и плодотворно трудится, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию, а также поддержке ветеранов и участников СВО, поддерживая постоянный конструктивный диалог с населением.

Губернатор также отметил, проект Евгения Чинцова «Единство — путь к победе», который направлен на знакомство школьников восьмых классов Нижнего Новгорода с ключевыми историческими событиями как региона, так и всей страны. Уточним, что второй сезон проекта «Единство — путь к Победе» уже стартовал в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в рамках проекта освещаются Нижегородское ополчение 1612 года, героические подвиги жителей Горького в годы Великой Отечественной войны, а также участие нижегородцев в СВО.

«По его инициативе начал работу Спортивный клуб ветеранов боевых действий, где ветераны всех вооруженных конфликтов и члены их семей могут бесплатно заниматься спортом», — уточнил Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО.