Глеб Никитин встретился с председателем Гордумы Нижнего Евгением Чинцовым

Евгений Чинцов, возглавляющий городскую Думу Нижнего Новгорода, поделился итогами своего обучения по программе «Время героев» на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом губернатор сообщил в соцсетях.
По словам Глеба Никитина, за истекшие два года было проделано немало совместной работы.
«Быть наставником Евгения Александровича — особая ответственность и серьезный вызов. Я вижу по нашим совместным мероприятиям, что для него этот опыт принес большую пользу», — поделился губернатор.
Как сообщил Глеб Никитин, Евгений Чинцов успешно применяет свои накопленные знания и навыки, уже зарекомендовав себя как политик, имеющий опыт участия в СВО. По мнению губернатора, на этой должности он активно и плодотворно трудится, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию, а также поддержке ветеранов и участников СВО, поддерживая постоянный конструктивный диалог с населением.
Губернатор также отметил, проект Евгения Чинцова «Единство — путь к победе», который направлен на знакомство школьников восьмых классов Нижнего Новгорода с ключевыми историческими событиями как региона, так и всей страны. Уточним, что второй сезон проекта «Единство — путь к Победе» уже стартовал в Нижнем Новгороде.
Напомним, что в рамках проекта освещаются Нижегородское ополчение 1612 года, героические подвиги жителей Горького в годы Великой Отечественной войны, а также участие нижегородцев в СВО.
«По его инициативе начал работу Спортивный клуб ветеранов боевых действий, где ветераны всех вооруженных конфликтов и члены их семей могут бесплатно заниматься спортом», — уточнил Глеб Никитин.
