Правительство озвучило изменения для белорусских предпринимателей и ИП

Правительство Беларуси приняло изменения для предпринимателей.

В Беларуси подготовлены изменения для предпринимателей, рассказали в правительстве.

Корректировки связаны с национальным конкурсом «Предприниматель года». В частности, правительство расширило возможности участия субъектов предпринимательства в этом конкурсе.

Согласно постановлению Совмина, теперь в конкурсе в номинации «Успешный старт» смогут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства, у которых со дня госрегистрации прошло от двух до пяти лет включительно.

Также сняли ограничения на участие субъектов малого предпринимательства в номинации «Стабильный успех». Ранее в ней могли участвовать только субъекты среднего и крупного бизнеса).

А из номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» исключили условие уплаты индивидуальным предпринимателем обязательных страховых взносов в ФСЗН. Так как с 2026 года все ИП в Беларуси являются плательщиками взносов.

Еще постановление снизило нагрузку на субъекты хозяйствования, упростив процедуру регистрации в качестве субъекта инфраструктуры поддержки предпринимательства (центра, инкубатора), оптимизировав процесс сбора сведений о юридическом лице.