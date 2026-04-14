Правительство озвучило изменения для белорусских предпринимателей и ИП

В Беларуси подготовлены изменения для предпринимателей, рассказали в правительстве.
Корректировки связаны с национальным конкурсом «Предприниматель года». В частности, правительство расширило возможности участия субъектов предпринимательства в этом конкурсе.
Согласно постановлению Совмина, теперь в конкурсе в номинации «Успешный старт» смогут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства, у которых со дня госрегистрации прошло от двух до пяти лет включительно.
Также сняли ограничения на участие субъектов малого предпринимательства в номинации «Стабильный успех». Ранее в ней могли участвовать только субъекты среднего и крупного бизнеса).
А из номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» исключили условие уплаты индивидуальным предпринимателем обязательных страховых взносов в ФСЗН. Так как с 2026 года все ИП в Беларуси являются плательщиками взносов.
Еще постановление снизило нагрузку на субъекты хозяйствования, упростив процедуру регистрации в качестве субъекта инфраструктуры поддержки предпринимательства (центра, инкубатора), оптимизировав процесс сбора сведений о юридическом лице.