Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские врачи отправились в подшефный город в ЛНР на два месяца

Группа медиков из Красноярска прибыла в подшефный город Свердловск Луганской Народной Республики. Специалисты будут помогать местным коллегами и оказывать помощь жителям в течение двух месяцев.

В составе бригады: невролог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, врач функциональной и ультразвуковой диагностики. Старшим группы назначен главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи.

«Отмечу, что оториноларинголог и офтальмолог будут работать не только в центральной городской многопрофильной больнице, но и в детской больнице. Также организуем выезды в поселки и села», — цитирует руководителя делегации Виктора Ермакова издание gornovosti.ru.

Это уже не первый визит красноярских специалистов в Свердловск в рамках соглашения о сотрудничестве.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.