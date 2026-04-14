Красноярские врачи отправились в подшефный город в ЛНР на два месяца

Группа медиков из Красноярска прибыла в подшефный город Свердловск Луганской Народной Республики. Специалисты будут помогать местным коллегами и оказывать помощь жителям в течение двух месяцев.
В составе бригады: невролог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, врач функциональной и ультразвуковой диагностики. Старшим группы назначен главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи.
«Отмечу, что оториноларинголог и офтальмолог будут работать не только в центральной городской многопрофильной больнице, но и в детской больнице. Также организуем выезды в поселки и села», — цитирует руководителя делегации Виктора Ермакова издание gornovosti.ru.
Это уже не первый визит красноярских специалистов в Свердловск в рамках соглашения о сотрудничестве.
