Ученый предрек Южному Уралу засуху масштаба 1930-х годов

Многоводный период, который наблюдается в регионе с 2024 года, сменится маловодьем в 2028 году. По словам эксперта, следующая засуха может повторить катастрофические явления столетней давности, когда воду для спасения ГРЭС пришлось перебрасывать из озера Тургояк в реку Миасс.
Как сообщает ЕАН, такой прогноз озвучил почетный председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества, кандидат географических наук, доцент Сергей Захаров.
— С 2028 года мы будем стремиться к иссушению опять. И вот уже в 2029—2030 годах это начнет быть заметным. Может быть даже, что мы повторим засуху столетней давности — 1932−1936-го. Тогда, кстати, впервые перебрасывали воду из озера Тургояк, — приводит издание слова ученого.
В 1936 году воду из Тургояка перебросили в реку Миасс, чтобы спасти челябинскую ГРЭС. Тогда общественность возражала против такого решения, понимая уникальность водоема.
— Надеюсь, при грядущей засухе нам не придется из Тургояка выкачивать воду, — отметил Сергей Захаров.
Последний маловодный период в Челябинской области длился с 2016 по 2023 год. Сейчас наблюдается уже три года повышенной водности. Ученый пояснил, что в 2024 году в регионе не было разрушительных наводнений, как у соседей (в Оренбургской и Тюменской областях), именно благодаря большому количеству озер, которые приняли лишнюю воду.