Военнослужащий из Хабаровска восстановил технику под минометным огнем

В Хабаровском крае стало известно о подвиге ефрейтора учебного центра ВВО Артура Хафизова.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае стало известно о подвиге ефрейтора учебного центра ВВО Артура Хафизова, совершенном в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащий обеспечивал ремонт техники во время столкновений на Запорожском направлении. При перемещении подразделения к линии соприкосновения одна из бронемашин вышла из строя из-за попадания снаряда в аккумуляторный отсек. Остановка БМП создала затор, поставив под угрозу безопасность всей колонны на открытом участке местности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ефрейтор Хафизов под непрекращающимся огнем противника сумел добраться до поврежденного объекта и провести восстановительные работы. Он заменил аккумуляторы и наладил работу энергосистемы машины, что позволило оперативно завести двигатель и освободить путь для остальных сил. Благодаря самоотверженности и техническим навыкам военнослужащего задача по выходу на позиции была выполнена в срок. За проявленный героизм и верность долгу Артур Хафизов представлен к государственной награде — медали Жукова.

