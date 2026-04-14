Военнослужащий из Хабаровска восстановил технику под минометным огнем

Ефрейтор Хафизов под непрекращающимся огнем противника сумел добраться до поврежденного объекта и провести восстановительные работы. Он заменил аккумуляторы и наладил работу энергосистемы машины, что позволило оперативно завести двигатель и освободить путь для остальных сил. Благодаря самоотверженности и техническим навыкам военнослужащего задача по выходу на позиции была выполнена в срок. За проявленный героизм и верность долгу Артур Хафизов представлен к государственной награде — медали Жукова.