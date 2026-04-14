После санитарных пятниц Хабаровск стал чище, но усилий нужно ещё больше — Сергей Кравчук

В Хабаровске в рамках городского двухмесячника по очистке и благоустройству прошли две санитарных пятницы — 3 и 10 апреля. В них приняло участие более 4 тысяч человек, среди которых были студенты, представители трудовых коллективов и общественных организаций города, депутаты городской и законодательной дум, сотрудники администрации города, сообщает пресс-служба администрации города.
«Наводили порядок на площадях, бульварах, улицах, в скверах: было очищено 976 тысяч квадратных метров. Кроме того, прошла уборка на территориях, прилегающих к памятным местам», — говорится в сообщении.
Также очищено более 7 тысяч квадратных метров газонов, 480 квадратных метров полосы отвода железнодорожных путей, 21 бесхозная территория и ликвидировано 12 несанкционированных свалок. Наведен санитарный порядок почти на 2 тысячах дворовых территорий. Было задействовано 43 единицы техники.
По распоряжению мэра Сергей Кравчука за каждым структурным подразделением администрации Хабаровска закреплена определенная территория, которая должна быть приведена в надлежащий вид. Каждую пятницу сотрудники мэрии выходят на уборку этих территорий.
«В городе продолжается двухмесячник санитарной очистки. После проведения санитарных пятниц есть видимые результаты, но работу по наведению порядка надо усилить. Необходимо обратить внимание и на уборку песка вдоль дорог. Поэтому на вчерашнем аппаратном совещании дал поручение управлению дорог и внешнего благоустройства проработать этот вопрос и увеличить количество бригад, осуществляющих очистку трасс», — рассказал глава города.
Напомним, общегородские субботники пройдут 25 апреля и 16 мая.