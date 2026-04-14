В Перми прокуратура выявила нарушения на крупном предприятии

Работодатель не обеспечивал сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Свердловского района Перми проверила, как крупное промышленное предприятие соблюдает требования трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.

Во время проверки выяснилось, что работодатель не обеспечивал сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Речь идет о специальной одежде, защитной обуви и головных уборах. Также установлено, что часть работников допускали к работе без обязательных медицинских осмотров.

По итогам проверки руководству предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, компанию привлекли к административной ответственности за несоблюдение норм охраны труда. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры все выявленные нарушения были устранены.