В Перми прокуратура выявила нарушения на крупном предприятии

Прокуратура Свердловского района Перми проверила, как крупное промышленное предприятие соблюдает требования трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.
Во время проверки выяснилось, что работодатель не обеспечивал сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Речь идет о специальной одежде, защитной обуви и головных уборах. Также установлено, что часть работников допускали к работе без обязательных медицинских осмотров.
По итогам проверки руководству предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, компанию привлекли к административной ответственности за несоблюдение норм охраны труда. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры все выявленные нарушения были устранены.