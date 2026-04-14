Шлагбаум во дворе грозит штрафом — до 15 тысяч без разрешения

Самовольная установка шлагбаума во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафами до 15 тысяч рублей, сообщил в разговоре с «Москвой 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, размещение ограждения без согласования нарушает законодательство. В таком случае применяется статья 7.1 КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка. Для граждан штраф составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 1,5 до 2%, но не менее 20 тысяч, для организаций — от 2 до 3%, но не менее 100 тысяч рублей.
Дополнительно возможна ответственность по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Это касается ситуаций, когда шлагбаум ограничивает проезд спецтехники. Для граждан штраф в этом случае достигает 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей. Кроме того, надзорные органы вправе обязать демонтировать конструкцию за счет нарушителя.
Эксперт отметил, что законная установка возможна только после определения статуса земельного участка. Если территория находится в долевой собственности жильцов, необходимо провести общее собрание. Решение должно быть поддержано не менее чем двумя третями собственников.
Если участок относится к муниципальной собственности, требуется разрешение местной администрации. Проект установки необходимо согласовать с архитектурными службами, ГИБДД и пожарным надзором, чтобы исключить риски для движения и экстренных служб.
По словам специалиста, начать процедуру согласования удобнее через управляющую компанию, в том числе с использованием цифровых сервисов. Это позволяет определить порядок действий и избежать нарушений.
