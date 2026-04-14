Нижегородцы получат новые соцгарантии при возникновении ЧС

Изменения, инициированные МЧС, уже внесены в трудовой кодекс.
«При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера работники получат право на один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка», — сообщили в МЧС.
Речь идет о людях, жилье которых фактически находится в зонах ЧС природного или техногенного характера. Выходной будет предоставляться в случае утраты имущества или при нарушении условий жизнедеятельности.
Кроме того, такие сотрудники при необходимости смогут получить отпуск до пяти календарных дней — но без сохранения зарплаты.
Госдума приняла федеральный закон 25 марта, документ был одобрен Советом Федерации 1 апреля. Изменения вступят в силу с начала осени.
