Нижегородцы получат новые соцгарантии при возникновении ЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля, ФедералПресс. Новые социальные гарантии при чрезвычайных ситуациях обеспечат жителям регионов России, в том числе Нижегородской области. Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин.

Изменения, инициированные МЧС, уже внесены в трудовой кодекс.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера работники получат право на один дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка», — сообщили в МЧС.

Речь идет о людях, жилье которых фактически находится в зонах ЧС природного или техногенного характера. Выходной будет предоставляться в случае утраты имущества или при нарушении условий жизнедеятельности.

Кроме того, такие сотрудники при необходимости смогут получить отпуск до пяти календарных дней — но без сохранения зарплаты.

Госдума приняла федеральный закон 25 марта, документ был одобрен Советом Федерации 1 апреля. Изменения вступят в силу с начала осени.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие изменения в жизни россиян вступили в силу с 1 апреля. В стране проиндексировали пенсии и ввели новый статус для иностранцев.

Фото: ФедералПресс / Елена Сычева.