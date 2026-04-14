«Я выполнял задачи, для которых там и служил»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юрий Харитонов — старший лейтенант, ветеран СВО. Служил в Сирии, потом на Украине, где получил тяжёлое ранение. Но он не теряет присутствия духа и его жизненные планы поражают.
— Юрий, вы награждены двумя орденами мужества, медалью за отвагу, за боевые отличия, за воинскую доблесть. У вас есть Георгиевский крест. Какие ещё награды?
— Есть медаль «Участник СВО на Украине», участник «Военной операции в Сирии» и «участник манёвров войск 2018».
— Вы сейчас надели все награды, которые у вас имеются?
— Да.
— Сколько их всего?
— 10 штук.
— Какая самая значимая для вас?
— Первые четыре — это госнаграды: два ордена мужества, Георгиевский крест и медаль «За отвагу». Остальные — награды министерства обороны России.
— Сколько вам лет?
— В этом году исполнится 33 года.
— Кто вашего возраста среди знакомых имеет такое же количество наград?
— Да, примерно такое же количество. У всех моих сослуживцев давно (с кем-то с 2014 года, с кем-то с 2016 года), у них примерно такой же набор наград.
— Вы уроженец Красноярска?
— Да, всё верно.
— Расскажите, где родились, как детство провели?
— Детство провёл как и все мальчишки. Учился в двух школах. Закончил школу № 5 в Советском районе. Потом учился в колледже радиоэлектроники и экономики управления на проспекте Свободном. Когда его закончил, пришла повестка, пошёл служить по призыву. После чего подписал контракт, и мой путь в армии начался в 2012−13 годах.
— Знаю, что у вас есть диплом экономиста?
— Да, вовремя прохождения службы учился заочно, также в Красноярске. Закончил филиал Санкт-Петербургского университета технологий управления. В 2020 году, когда был пик пандемии, защищал диплом.
— Не успели поработать. Желания нет сейчас вернуться? Стать экономистом.
— Пока желания нет, пока служу. После ранения сразу принял решение продолжить свой воинский путь в военкомате в Красноярске. Сейчас являюсь ведущим специалистом-экспертом в военкоматах Советского и Центрального районов. Пока прохожу службу.
— Воинское звание вы получили на СВО?
— Да. Всё верно.
— Как отреагировали, когда пришла повестка? Готовились, знали?
— Нормально. Нет. В 16 лет в первый раз прибыл в военкомат. Сразу обозначил, что учусь. Мне дали отсрочку практически на год. Закончил техникум, пришёл в военкомат, прошёл медкомиссию, в течение недели уехал служить.
— Какой у вас был позывной на СВО?
— Мой крайний позывной был «Кама». Так как получил ранение, этот позывной передали моему хорошему другу и товарищу. Его зовут Кирилл. Он заместил меня на должности.
— Кто вам дал этот позывной? И почему «Кама»?
— Начальник штаба подразделения в ответе за присвоение позывных. У нас, артиллеристов, у командиров огневых взводов, позывные выбираются по названию рек. Поэтому у нас «Волга», «Кама», «Енисей» и так далее.
— Слышала истории от некоторых ребят, о том, что вместе служили, выполняли боевые задачи, но не знают, кого как зовут по имени. Знают только позывной. Это так?
— Вообще, нет. Говорю как артиллерист: у нас бывает, что люди служат в одном подразделении по полгода и ни разу не видятся. Это нормально. Потому что одни стоят и дежурят на своём орудии в одном месте, другие — в другом. Но я, как командир взвода, знал всех по имени и фамилии, номера телефонов, номера телефонов родственников. Всё было записано. В большей части она ненужная, но должна быть.
— Первое боевое задание помните?
— Да, конечно.
— Расскажите то, что можно.
— Мы прилетели в Сирийскую Арабскую республику, заняли огневые позиции, пришла цель, начали работать. Всё спокойно и просто.
— Как готовились внутренне и физически?
— Конечно, переживания были в боевой командировке. Там никто не может быть уверен на 100%, что с ним ничего не случится. Поэтому морально настраивались каждый по-разному. Но все задачи выполнялись точно и в срок.
— Самое страшное что было?
— Это, конечно, вражеские артобстрелы. Это чувство непередаваемое. И переживать его никому не желаю. Таких ситуаций было много, мы к ним готовились. У нас были постоянные укрытия и пути отступления. Эти моменты всегда прорабатывались.
— Как вы это время переживали? Дни тянулись?
— Время не тянулось. Работы было постоянно много. Тянулось время, скорее, для моих близких, родственников и семьи. У меня там особе времени грустить и думать об усталости, не было. Конечно, нагрузка на центральную нервную систему огромная. Организм постоянно в стрессе. Отпуск 15 суток проходил очень скоротечно: по ощущениям, что я прилетел в Красноярск, прошло два дня и нужно уже лететь обратно. А там работаешь, живёшь в одном темпе и привыкаешь.
— А как после отпуска собраться? Это же не в офисе сидеть?
— Скрипя зубами все эти сборы. Конечно же, не охота ехать, что греха таить. Очень тяжело уезжать, когда ты только расслабился, отдохнул душой и телом с родными, и нужно лететь обратно. Конечно, это тяжело. Но, как говорится. Приказ есть приказ.
— Расскажите про свою семью. Кто вас ждал, пока вы были на СВО?
— Семья очень большая. И сейчас моя жена, в то время она моя девушка, они всей семьёй сильно переживали. Тесть, тёща и её сёстры. И с моей стороны родственники: родная сестра и её дети, мама, папа, бабушки, двоюродные братья. Со всеми общался, все были у меня на связи.
— Здорово, когда такая поддержка за спиной.
— Эта поддержка очень сильно помогает. Особенно в стрессовых или патовых ситуациях, которые тоже было. Поддержка близкого человека незаменима.
— Если не секрет, сколько вы встречались со своей девушкой?
— С 2018 года. Мы познакомились, начали встречаться. Она как раз ждала меня из Сирии.
— Как её зовут?
— Наталья. Уже Харитонова Наталья.
— После Сирии почему-то долго встречались, не знаю почему. По моей вине, конечно же. В очередной отпуск приехал и сделал предложение. Не успели расписаться. Поэтому свадьбу играли уже в мой следующий отпуск.
— Ранение когда получили?
— Ранение получил 17 июня 2025 года. Была задача по рекогносцировке местности. Во время этой задачи наступил на мину. Получил тяжёлое минно-разрывное ранение ноги. Слава богу, меня получилось быстро эвакуировать. Вечером того же дня мне провели операцию по ампутации ноги. Дальше — лечение и реабилитация.
— Кто первый приехал в госпиталь?
— Прилетела мама буквально на три дня, поддержала меня и улетела. Когда я перевёлся в реабилитацию, в госпитале к офицерам относятся лояльно — попросил содействия. Приехала жена, пожила со мной две недели.
— Как вы стали командиром взвода?
— На начало СВО занимал должность командира орудия уже порядка 10 лет. Поэтому опыта и знаний было достаточно много. За успешное выполнение боевых задач и за любовь к Родине представили приказом командира бригады на занятие мной воинской должности командир взвода и присвоения звания лейтенант. Командир бригады дал добро. Так мне присвоили первое офицерское воинское звание лейтенант.
— Может, есть фронтовые истории, которыми вы хотели бы поделиться?
— Таких историй огромное количество. Там каждый день какое-то приключение. Мне запомнился один момент: мой сослуживец Сергей и у него есть дочка Ева. Знаете, что с гуманитарной помощью отправляют письма от детей. Как-то раз пришла нам партия гуманитарной помощи. Он достал первое попавшееся письмо — ему написала девочка Ева, только с другого города. Он так растрогался от этого и бережёт это письмо до сих пор.
— Юра, что вам там грело душу?
— Любой звонок маме, жене, сестре, любому родственнику. Это отвлечение от быта, который на СВО происходит каждый день. Так же эти детские пожелания. Это очень сильно поднимает боевой дух! Мы всегда садились и читали вслух. Мы по кругу читали эти детские письма. Конечно, с улыбками на лице.
— Во что вы верите? Что вас спасало?
— Мои уверенные действия меня спасали. Ну, конечно, вера в бога. Даже когда подорвался и пришёл в себя, когда мой напарник организовывал связь, чтобы вызвать машину эвакуации, я лежал перебинтованный и молился. Потом вернулся мой товарищ, и я ему сказал: «Кирилл, если я тут погибну, то стану приведением и буду здесь сводить тебя с ума. Поэтому давай хорошо старайся».
— Цели, задачи, мечты?
— Работать над собой, быть лучшей версией себя, добиться успехов в военном деле. Сейчас занимаю должность в военкомате. Может в будущем стану военкомом города или края, посмотрим.
— Героем себя считаете?
— Нет. Я выполнял задачи, для которых там и служил. То есть, не считаю, что на мне Свет клином сошёлся. Я целенаправленно по своему желанию подписал контракт, выбрал военную профессию, изучал её долгое время. Пришло время, когда Родине понадобились мои профессиональные навыки. Я выполнял задачи, поставленные передо мной.
— Юрий большое спасибо, что пришли. Желаю вам обязательно стать военкомом. Что бы все мечты сбывались и поставленные цели достигались!
Беседовала Юлия Внукова, передача «Всё для Победы!», ТК «Енисей».