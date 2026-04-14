Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 18 апреля

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале пригласил всех жителей на общегородской субботник, который состоится 18 апреля.
Уборке подлежат общественные пространства «большого Нижнего», городские парки и зоны отдыха, а также территории предприятий, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, придомовые территории.
«Планируем, что участие в субботнике примут свыше 20 тыс. нижегородцев. Если придет больше — то супер! Я тоже собираюсь, как и всегда. Все желающие могут обратиться в районы, ДУКи, к руководителям своих предприятий за инвентарем. Ждем всех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше!» — написал Шалабаев.
Тем временем в Нижнем Новгороде продолжается месячник по благоустройству. С 5 апреля в нем приняли участие почти 15,5 тысяч человек. За это время вывезено более 9 тысяч кубометров мусора, ликвидировано 9 свалок, очищено от мусора порядка 9,2 млн квадратных метров газонов. Отремонтировано 23 детских и спортивных площадки. Ямочный ремонт выполнен почти на 2 тысячах квадратных метрах дорог.
Напомним, что депутатам расскажут о ходе месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде.