Белорусский юрист сказала, что переписку в мессенджере с угрозами можно зафиксировать у нотариуса

Белорусский нотариус сказала, как правильно зафиксировать угрозы в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Как правильно зафиксировать угрозы в мессенджере в качестве факта для суда, в телеграм-канале «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома» рассказала нотариус Гомельского нотариального округа Ирина Сарасеко.

По ее словам, переписку в мессенджере можно в любое время бесследно удалить, поэтому если требуется ее зафиксировать, то необходимо обратиться к любому нотариусу для обеспечения доказательства.

Ирина Сарасенко отметила, что до или после возбуждения дела в суде нотариус обеспечивает письменные и с 2026 года электронные доказательства, если у человека имеются основания опасаться, что представление этих доказательств станет впоследствии невозможным или затруднительным.

Письменными доказательствами являются в том числе и личная переписка.

Электронными доказательствами является и информация, в том числе электронные документы, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, а также информация, размещенная в интернете.

