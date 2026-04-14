Белорусский юрист сказала, что переписку в мессенджере с угрозами можно зафиксировать у нотариуса

Как правильно зафиксировать угрозы в мессенджере в качестве факта для суда, в телеграм-канале «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома» рассказала нотариус Гомельского нотариального округа Ирина Сарасеко.
По ее словам, переписку в мессенджере можно в любое время бесследно удалить, поэтому если требуется ее зафиксировать, то необходимо обратиться к любому нотариусу для обеспечения доказательства.
Ирина Сарасенко отметила, что до или после возбуждения дела в суде нотариус обеспечивает письменные и с 2026 года электронные доказательства, если у человека имеются основания опасаться, что представление этих доказательств станет впоследствии невозможным или затруднительным.
Письменными доказательствами являются в том числе и личная переписка.
Электронными доказательствами является и информация, в том числе электронные документы, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, а также информация, размещенная в интернете.
