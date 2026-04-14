Стало известно о состоянии женщины, на которую напал амстафф в Прикамье

30 марта в районе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» домашняя собака набросилась на местную жительницу. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии ей ампутировали часть ноги. По данным краевого Минздрава на 7 апреля, состояние пенсионерки оценивалось как тяжёлое. Однако 14 апреля стало известно, что ей стало лучше.