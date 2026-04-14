Стало известно о состоянии женщины, на которую напал амстафф в Прикамье

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru о состоянии 89-летней женщины, на которую напал американский стаффордширский терьер.
30 марта в районе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» домашняя собака набросилась на местную жительницу. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии ей ампутировали часть ноги. По данным краевого Минздрава на 7 апреля, состояние пенсионерки оценивалось как тяжёлое. Однако 14 апреля стало известно, что ей стало лучше.
«Женщина продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в кревом минздраве сайту perm.aif.ru.
Напомним, что с начала весны в Прикамье произошло несколько резонансных нападений. Аналогичные случаи были зафиксированы в Кудымкаре, где собака породы американская акита откусила часть руки местной жительнице. И в селе Красная слудка.