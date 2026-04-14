На Дону пройдут масштабный субботник и День древонасаждений

Весенний месячник чистоты на Дону подходит к завершению. Финальное мероприятие пройдёт 18 апреля — в этот день состоятся общеобластной субботник, а также День древонасаждений и заключительный этап «Сада памяти». Решение объединить эти две экологические акции принял глава региона Юрий Слюсарь.
Как рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, во всех 55 муниципалитетах в субботу будут наводить порядок и высаживать зелёные насаждения. Всего планируется посадить 25 тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников, а также заложить примерно 27 тысяч квадратных метров цветников. На эти работы выйдут порядка 22 тысяч человек, будет задействовано почти 300 единиц техники.
Параллельно пройдёт уборка территорий: планируется очистить более 13 тысяч квадратных метров земель, обрезать или спилить около 3 тысяч деревьев и вывезти порядка 2 тысяч тонн мусора. В субботнике примут участие примерно 56 тысяч человек, свыше 6 тысяч организаций и около 1,8 тысячи единиц техники.
За весь период месячника, стартовавшего 16 марта, предстоит очистить более 65 тысяч квадратных метров земель, обрезать около 8 тысяч деревьев, вывезти порядка 5 тысяч тонн мусора со свалочных очагов и привести в порядок свыше 29 тысяч метров ограждений. Всего в этих работах будут задействованы около 95 тысяч жителей области, примерно 10 тысяч организаций и порядка 3 тысяч единиц техники.
Присоединиться к субботнику и высадкам деревьев и кустарников могут все желающие. Узнать, где выдают инвентарь и какие территории приводят в порядок, можно в администрациях городов и районов.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.