Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе испугались сближения Мадьяра и Туска

Politico: сближение Мадьяра и Туска может изменить баланс сил в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В случае сближения победившего на выборах в Венгрии лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра и польского премьера Дональда Туска, расстановка сил в Евросоюзе может измениться. Об этом рассуждает Politico.

Отмечается, что для Мадьяра Туск — один из ключевых союзников в Европе, который пришел к власти в 2023 году и смог пересмотреть политику своих предшественников, а также разблокировать европейские фонды.

Вместе с тем, подчеркивают журналисты, изменения политического курса Венгрии может отразиться и на Польше. Польские национально-консервативные силы уже анализируют венгерский опыт в преддверии парламентских выборов 2027 года.

Напомним, после подсчета 53,45% голосов партия «Тиса» получила 136 из 199 мест в парламенте страны. У правящей до этого момента партии «Фидес» — 57 мандатов.

Накануне Петер Мадьяр заявил, что Венгрия вернется к полноценному и активному участию в работе Европейского союза и НАТО.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
Читать дальше