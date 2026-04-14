В Европе испугались сближения Мадьяра и Туска

В случае сближения победившего на выборах в Венгрии лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра и польского премьера Дональда Туска, расстановка сил в Евросоюзе может измениться. Об этом рассуждает Politico.
Отмечается, что для Мадьяра Туск — один из ключевых союзников в Европе, который пришел к власти в 2023 году и смог пересмотреть политику своих предшественников, а также разблокировать европейские фонды.
Вместе с тем, подчеркивают журналисты, изменения политического курса Венгрии может отразиться и на Польше. Польские национально-консервативные силы уже анализируют венгерский опыт в преддверии парламентских выборов 2027 года.
Напомним, после подсчета 53,45% голосов партия «Тиса» получила 136 из 199 мест в парламенте страны. У правящей до этого момента партии «Фидес» — 57 мандатов.
Накануне Петер Мадьяр заявил, что Венгрия вернется к полноценному и активному участию в работе Европейского союза и НАТО.