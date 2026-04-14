В Красноярске начали строительство ливневой канализации и активные работы на дублере Енисейского тракта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается реализация крупного инфраструктурного проекта — строительство дублера Енисейского тракта. На объекте стартовали работы по устройству ливневой канализации: подрядчик уже проложил около 2000 метров труб и обустроил более 35 коллекторов.
Параллельно ведутся основные земляные работы: формируется так называемое «дорожное корыто» — основание будущей магистрали. Грунт вынимается, затем основание готовится и снова уплотняется для дальнейшего строительства дороги. Работы выполняются в две смены, что позволяет ускорить темпы строительства.
Ход реализации проекта проверил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Финансирование составляет около 2 млрд рублей, средства выделены в рамках инфраструктурного кредита. Проект включен в план подготовки Красноярска к 400-летию.
Новая дорога протяженностью около 4,5 км соединит улицу Авиаторов и Соколовскую. По проекту предусмотрено от 4 до 6 полос движения, а также развитие транспортной инфраструктуры: остановки, тротуары, переходы, светофоры, освещение и озеленение. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.
16+