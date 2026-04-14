Как провинции удержать перспективную молодежь

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ) и администрация Волгоградской области договорились о взаимодействии при трудоустройстве молодежи. Власть заинтересована в том, чтобы остановить отток талантливых выпускников региона.
Информационные технологии и индустрия входят в первую тройку наиболее привлекательных для волгоградских студентов сфер деятельности. Между ними — государственная и муниципальная служба. Почти пятая часть волгоградского студенчества не хочет идти в реальный сектор экономики.
— Самое главное, подсветить те преимущества, которые есть в регионе, дать возможность ребятам пообщаться с руководителями предприятий. Для многих тогда откроется путь в родном городе, — рассказала «РГ» руководитель проекта «Профразвитие» РСВ Кристина Зорина. — У каждого студента свой ценностный профиль. В других регионах мы выявили, что для молодых людей важно, когда их работа развивает город, делает его лучше для друзей и родственников. Нужно помогать компаниям внедрять такие вещи.
В Волгоградской области подобные проекты развития есть в разных отраслях. Это и крупнейший в постсоветской истории гидрострой — обводной канал от Волги до Ахтубы, и создание стального кластера в Волжском, и строительство межуниверситетского кампуса, и освоение поймы Царицы и острова Сарпинского. Можно поучаствовать в чем-то значительном, что изменит к лучшему жизнь земляков.
Нередко выпускники переоценивают свою профессиональную стоимость. 40 процентов волгоградских студентов рассчитывают на стартовую зарплату от 50 тысяч рублей. Правда, такое же количество более реалистично и готово начать с заработка от 30 тысяч. Примерно у трети молодых специалистов работодатели отмечают неуверенность в своих силах, объяснимую отсутствием должного опыта.