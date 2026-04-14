В Красноярске ДПС задержала нетрезвого водителя после погони с нарушениями ПДД

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Советском районе Красноярска сотрудники полка ДПС применили физическую силу и специальные средства для задержания водителя, пытавшегося скрыться.
Во время ночного патрулирования инспекторы обратили внимание на автомобиль «Ниссан», двигавшийся на высокой скорости. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался уйти от преследования, совершив ряд грубых нарушений ПДД, включая проезд на запрещающий сигнал светофора и значительное превышение скорости.
После задержания выяснилось, что 32-летний мужчина не имел водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,472 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составлен комплекс административных материалов, включая управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение законных требований полиции.
В ДПС напомнили о недопустимости вождения в нетрезвом виде и призвали граждан сообщать о подобных случаях через горячую линию «Синяя линия» или чат-бот.