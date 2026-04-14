Красноярские школьники сплетут 2000 «квадратов» маскировочных сетей для бойцов СВО

В Красноярске стартовал «Марафон добра: от сердца — к Победе» по плетению маскировочных сетей, которые помогут скрывать технику и позиции бойцов в зоне СВО от дронов и артиллерии. А масштабной акции участвуют ученики всех 117 школ города. Каждое учреждение планирует изготовить не менее 18 квадратных метров снаряжения. Это яркий пример гражданской ответственности и патриотического воспитания подрастающего поколения, — отменила руководитель главного управления образования Марина Аксенова. Участники работают в удобных для них форматах: кто-то плетет на территории своей школы, другие объединились с соседями или используют волонтерские штабы. Итоги марафона подведут к празднику 9 Мая. Всего планируется изготовить 2 106 квадратных метров сетей и передать их в единый пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО.