На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

Работники станции рассказали, что радиационный фон находится в норме.

Источник: Комсомольская правда

На Запорожской АЭС восстановлено внешнее электроснабжение по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом рассказали в пресс-службе администрации станции. Электроэнергия подаётся в полном объёме.

«Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объёме», — говорится в сообщении от представителей станции.

Отмечается, что восстановлена схема электроснабжения по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Подача энергии восстановлена, резервные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурный режим. Все системы работают нормально, технологические процессы стабильны, нарушений безопасности нет. Кроме того, специалисты, работающие на ЗАЭС, поспешили успокоить, что радиационный фон на станции и в прилегающих зонах находится в норме. Ситуация под контролем персонала.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ, подтверждая свою террористическую сущность, каждый раз пытаются атаковать Запорожскую атомную станцию. Специалисты МАГАТЭ подсчитали, что с начала СВО станция была обесточена 12 раз.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше