На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

На Запорожской АЭС восстановлено внешнее электроснабжение по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Об этом рассказали в пресс-службе администрации станции. Электроэнергия подаётся в полном объёме.
«Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объёме», — говорится в сообщении от представителей станции.
Отмечается, что восстановлена схема электроснабжения по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Подача энергии восстановлена, резервные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурный режим. Все системы работают нормально, технологические процессы стабильны, нарушений безопасности нет. Кроме того, специалисты, работающие на ЗАЭС, поспешили успокоить, что радиационный фон на станции и в прилегающих зонах находится в норме. Ситуация под контролем персонала.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ, подтверждая свою террористическую сущность, каждый раз пытаются атаковать Запорожскую атомную станцию. Специалисты МАГАТЭ подсчитали, что с начала СВО станция была обесточена 12 раз.