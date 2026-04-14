Волгоградка поделилось рецептом заготовки из нежнейших сморчков

Волгоградские грибники, начавшие сезон «тихой охоты» со сбора нежнейшей сморчковой шапочки, продолжают делиться не только фотографиями своего урожая, но и самыми удачными рецептами.
Так, опытный грибник Елена Опря перед приготовлением основных блюд из сморчковой шапочки делает заготовки, которые не только делают гриб безопасным, но и сильнее раскрывают его вкус.
Для этого миниатюрные «шапочки» замачивают в теплой, хорошо подсоленной воде на 30−40 минут. После этого основу блюда тщательно промывают, избавляя его и от лесного мусора, и от специфического прелого запаха.
— В кастрюлю с кипящей и подсоленной водой кладем подготовленные грибочки, после закипания снимаем пену и добавляем немного лимонной кислоты. Даем смеси провариться еще 3−5 минут, — советует волгоградка. — У нас все готово! Теперь нашу заготовку можно отправлять хоть в маринад, хоть в любое блюдо. Грибочки будут изумительными на вкус, и вы точно ощутите разницу.
О начале сезона «сморчковой шапочки» волгоградцы рассказали еще в первых числах апреля.
— Сморчковой шапочки, любимой многими грибниками, набрали на сковородку. Она начинает расти с приходом тепла — когда падает ольховая сережка. К сожалению, ее сезон длится всего две-три недели. А вот сморчок конический только-только показывается. Синеножек, сбор которых мы в прошлом году начали в середине апреля, пока нет и в помине, — рассказывала волгоградка Татьяна Немчинова.
Следом за сморчками в Волгоградской области ждут появления синеножек и шампиньонов. По словам специалистов, ароматные грибы могут появиться в полях в ближайшие недели.
Фото Елены Опря.