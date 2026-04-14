Жителя Минусинска арестовали за диверсию на железной дороге

Минусинский городской суд избрал меру пресечения 20-летнему жителю Красноярского края. Молодого человека подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Фигурант заключен под стражу.
По версии следствия, в январе этого года горожанин совершил диверсию, связанную с транспортной инфраструктурой, — он поджег релейные шкафы Красноярской железной дороги.
Суд принял решение заключить предполагаемого диверсанта под стражу до 3 июня. Ближайшие недели житель Минусинска проведет в следственном изоляторе ФКУ «Тюрьма» управления ФСИН по Красноярскому краю.
За преступление, о котором идет речь, гражданину грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.