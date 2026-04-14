Волгоград под водой: после второго потопа горожан ждет неделя дождей

Второй мощный ливень за апрель снова утопил Волгоград в воде. Вечером 13 апреля 2026 года проливной дождь превратил улицы в реки, а подъезды домов — в мокрые коридоры. Проблема не нова: потоки воды в который раз высветили слабые места в работе ливневых канализаций, неровности дорог и качество асфальта.
Досталось всем районам столицы региона. В Краснооктябрьском, Красноармейском, Дзержинском, Советском, Тракторозаводском затопило дороги внтури домовых территорий, да и общегородские дороги были похожи на полноводные реки.
Страдали не только автомобилисты. В соцсетях волгоградцы жалуются на последствия дождя — в квартирах капает с потолка, крыши домов протекли, в подъездах потоки воды стекают с кровли по стенам, угрожая попасть в электрощитки.
В пабликах волгоградцы делятся фото: вода залила тротуары, проезжие части, просочилась с крыш в подъезды, а у кого-то — прямо в тазы и ведра, установленные на полу квартиры.
Синоптики не спешат радовать. Еще утром 13 апреля они предупреждали о сильном ветре до 15−20 метров в секунду и даже возможном снеге. А 14 апреля погода продолжила бушевать: промозглый пасмурный день, ливень утром, кратковременные дожди днем, а ночью похолодает всего до плюс 3.
И это не конец. Популярные сервисы погоды предрекают волгоградцам неделю холода и осадков: в ближайшие семь дней столбик термометра не поднимется выше плюс 13 градусов, а дожди будут идти ежедневно. Так что зонтики и резиновые сапоги пока убирать рано.
Ранее сообщалось о предупреждении МЧС о надвигающемся шторме.