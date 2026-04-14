Красноярцы в конце апреля смогут увидеть первый весенний звездопад

В конце апреля жители Красноярского края смогут наблюдать первый весенний звездопад: 22-го числа ожидается пик метеорного потока Лириды. Как пишут «Хорошие новости Челябинской области», в этот день Земля пройдет через шлейф пыли, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер.
Частицы шлейфа войдут в атмосферу нашей планеты, и мы увидим их как яркие метеоры — Лириды. Смотреть на зрелище лучше за городом и во второй половине ночи.
— Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет, — добавили специалисты Московского планетария.
Кроме того, 19 апреля Луна в виде тонкого серпа расположится близ Венеры — их сближение удобно наблюдать в 20:00 по красноярскому времени.