Ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов все еще действуют в аэропорту Нижнего Новгорода. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Наш аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. С ними работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний», — уточняется в сообщении.
Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка. Кулеры с водой размещены в залах ожидания, а в зале вылета функционирует игровая зона для детей. Медпункты работают круглосуточно, на территории всего аэровокзала доступен бесплатный Wi-Fi.
Пассажиров на период действия ограничений просят дополнительно уточнять статус, время вылета рейса на сайте аэропорта или в авиакомпании.
