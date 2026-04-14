В парке им. М. Горького провели мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В парке имени Горького состоялся цикл мероприятий, посвященных 65-летию первого полета человека в космос.
У знаменитой астрономической обсерватории студенты и активисты молодежных организаций Ростова приняли участие в космической зарядке «Галактика хорошего настроения» с чемпионкой России по гандболу Миленой Комбаровой, астро-квизе и посмотрели увлекательный фильм о Вселенной. Самые активные волонтеры и участники события были отмечены Благодарственными письмами и Дипломами особого образца Управления культуры города, Управления по молодёжной политики города и дирекции парка.
Космическая экспедиция «Зеленый след Гагаринцев» собрала семейные команды, маленьких ростовчан и юных исследователей.
Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Ребята и их родители по астрономическим путеводным картам покорили космические локации «Планета Сатурн», «Космический бой», «Звездный эрудит», «Планетный дартс», «Возвращение созвездий», «Космодром».
Все отважные исследователи получили заслуженные награды от Управления культуры, Управления по молодёжной политики, Фонда «Защитники Отечества» и тематические призы от парка имени М. Горького и экологического клуба ЮРИУ-филиала РАНХИГС.
