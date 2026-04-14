В парке им. М. Горького провели мероприятия, посвященные Дню космонавтики

У знаменитой астрономической обсерватории студенты и активисты молодежных организаций Ростова приняли участие в космической зарядке «Галактика хорошего настроения» с чемпионкой России по гандболу Миленой Комбаровой, астро-квизе и посмотрели увлекательный фильм о Вселенной. Самые активные волонтеры и участники события были отмечены Благодарственными письмами и Дипломами особого образца Управления культуры города, Управления по молодёжной политики города и дирекции парка.