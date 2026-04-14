Где в Волгоградской области прервут ТВ-сигнал: график по населенным пунктам

Волгоградский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) проводит плановые профилактические работы. В связи с этим с 14 по 16 апреля цифровое вещание в некоторых населенных пунктах региона временно приостановят.

График отключений:

14 апреля.

с 10:00 до 16:00 (мск): р.п. Новониколаевский, пос. Образцы (Фроловский район);

с 09:00 до 15:00 (мск): г. Суровикино (также отключат радио «Россия»).

15 апреля.

с 10:00 до 16:00 (мск): х. Лобакин (Суровикинский район), пос. Мирный (Новониколаевский район), ст. Островская (Даниловский район);

с 09:00 до 15:00 (мск): х. Ляпичев (Калачевский район).

16 апреля.

с 10:00 до 16:00 (мск): х. Красноярский (Котельниковский район), х. Попов (Даниловский район);

с 11:00 до 17:00 (мск): с. Ольховка.

В указанное время будут недоступны пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2. Вещание возобновится после завершения профилактики.