Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске встретили Благодатный огонь

Утром 14 апреля в международный аэропорт Хабаровск прибыла частица Благодатного огня. Лампаду доставили авиарейсом из Москвы, сообщили «РГ» в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: Российская газета

На первом этаже зала регистрации настоятель Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери иерей Дионисий Ногтев совершил молебен, к которому могли присоединиться все желающие. Кроме того, те, кто оказался в аэропорту, могли забрать лампадку с частицей огня к себе домой.

После молебна в аэропорту Благодатный огонь доставили в Спасо-Преображенский собор, где состоялось соборное богослужение. Его возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Святыня разошлась и по другим городам Дальнего Востока — в Магадан, Благовещенск, а также в Еврейскую автономную область.