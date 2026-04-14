В Хабаровске встретили Благодатный огонь

Утром 14 апреля в международный аэропорт Хабаровск прибыла частица Благодатного огня. Лампаду доставили авиарейсом из Москвы, сообщили «РГ» в пресс-службе воздушной гавани.
На первом этаже зала регистрации настоятель Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери иерей Дионисий Ногтев совершил молебен, к которому могли присоединиться все желающие. Кроме того, те, кто оказался в аэропорту, могли забрать лампадку с частицей огня к себе домой.
После молебна в аэропорту Благодатный огонь доставили в Спасо-Преображенский собор, где состоялось соборное богослужение. Его возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
Святыня разошлась и по другим городам Дальнего Востока — в Магадан, Благовещенск, а также в Еврейскую автономную область.