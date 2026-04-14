Брат Артема Чекалина прокомментировал решение суда

Гагаринский суд Москвы днем ранее вынес приговор блогеру Артёму Чекалину — семь лет колонии общего режима за незаконный перевод денег. Помимо реального срока, он заплатит штраф — 194 млн. рублей. Брат осуждённого Аркадий приехал в суд и в беседе с Super прокомментировал решение суда.
Отмечается, что защита намерена обжаловать решение.
«Мы очень расстроены. Артём этого не совершал. То, что ему вменяют, а именно предоставление подложных документов. Эти документы предоставлены в суд не были, за что его судят, нам непонятно», — заявил Аркадий в беседе с журналистом.
Он добавил, что сторона Артема Чекалина намерена апеллировать к этому решению суд и надеется на пересмотр приговора.
Вчера экс-супруга блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, признали виновным в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. В ходе разбирательств Чекалин признавал вину частично. После того как Валерия сообщила о своём онкологическом диагнозе, их дела стали рассматривать раздельно.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.