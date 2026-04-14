Брат Артема Чекалина прокомментировал решение суда

Гагаринский суд Москвы днем ранее вынес приговор блогеру Артёму Чекалину — семь лет колонии общего режима за незаконный перевод денег.

Гагаринский суд Москвы днем ранее вынес приговор блогеру Артёму Чекалину — семь лет колонии общего режима за незаконный перевод денег. Помимо реального срока, он заплатит штраф — 194 млн. рублей. Брат осуждённого Аркадий приехал в суд и в беседе с Super прокомментировал решение суда.

Отмечается, что защита намерена обжаловать решение.

«Мы очень расстроены. Артём этого не совершал. То, что ему вменяют, а именно предоставление подложных документов. Эти документы предоставлены в суд не были, за что его судят, нам непонятно», — заявил Аркадий в беседе с журналистом.

Он добавил, что сторона Артема Чекалина намерена апеллировать к этому решению суд и надеется на пересмотр приговора.

Вчера экс-супруга блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, признали виновным в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. В ходе разбирательств Чекалин признавал вину частично. После того как Валерия сообщила о своём онкологическом диагнозе, их дела стали рассматривать раздельно.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше