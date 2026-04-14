В городе Красновишерске в Прикамье открылся центр экологической культуры

Новый центр экологической культуры открылся в городе Красновишерске в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Это просветительское пространство позволяет больше узнать о природе северных районов Прикамья. На стендах размещены рисунки, схемы, цифры, фотографии местной природы. Гостям центра расскажут о том, как бережно относиться к природе и какие объекты можно увидеть, если туристический маршрут проходит по северу региона.
«Наш край богат не только природой, но и людьми, которые готовы эту природу сохранять и рассказывать о ней. Такие центры делают экологическое просвещение простым и доступным для всех, кто интересуется природой Прикамья. Уверен, что местные жители будут здесь частыми гостями, а туристы захотят вернуться сюда не раз», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.