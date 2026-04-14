В Красном Сулине завершено строительство пристройки на 100 мест к школе № 2

В Красном Сулине завершилось строительство пристройки на 100 мест к МБОУ СОШ № 2. Проект направлен на создание современных условий для обучения детей и разгрузку существующего здания школы.

Основные работы завершены, в настоящее время выполняются финальные штрихи: укладка тактильной плитки, генеральная уборка помещений и пуско‑наладка электротехнических систем.

Основное здание школы было построено в 1936 году, оно рассчитано на 400 мест, однако фактически здесь обучались более 500 детей. Новая пристройка на 100 учебных мест позволит существенно снизить нагрузку на школу и организовать учебный процесс в одну смену.

«Новое здание — это обособленный блок начальных классов и общий пищеблок со столовой, обслуживающей всех учащихся. На прилегающей территории обустроены площадки активного и тихого отдыха, физкультурно‑спортивная и хозяйственная зоны. Это создаст комфортные условия для уроков, занятий спортом и организации досуга учащихся», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.