Жившего в тесной клетке медведя Степана эвакуировали в нацпарк Зюраткуль

Судьба Степана заставила поволноваться всю страну. Его хозяин, предприниматель из Троицка, ушел на СВО и с начала прошлого года не подает о себе вестей. А за Степкой пришлось ухаживать соседке Алене, которой уже не под силу кормить и присматривать за взрослым зверем, а тем более чистить за ним клетку размерами два на два квадратных метра. Мишка оказался заперт в замкнутом пространстве размером с собачью будку в условиях антисанитарии.
Не так давно вести о косолапом узнике дошли до директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которая рассказала, что не может взять медведя в свое учреждение, но просит людей проявить чуткость и найти Степану более комфортное пристанище.
В Челябинском зоопарке свободной клетки под взрослого медведя тоже не оказалось, и в штабе Народного фронта решили отправить его в национальный парк, где для него подыскали вольер и пообещали обеспечить необходимые условия содержания.
По словам представителя Народного фронта, ветеринарного врача Карена Даллакяна, впереди у медведя новая счастливая жизнь. В парке Степану предстоит пройти первое медицинское обследование (хотя по визуальным признакам со здоровьем у него все в порядке), а затем познакомиться с другими обитателями закрытой базы на территории заповедника, временно принявшей его под свое крыло.
Возраст медведя, по словам Даллакяна, не превышает 8−10 лет. В близких к природным условиям он даже в неволе может прожить полвека и больше.