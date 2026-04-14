Жившего в тесной клетке медведя Степана эвакуировали в нацпарк Зюраткуль

Судьба Степана заставила поволноваться всю страну. Его хозяин, предприниматель из Троицка, ушел на СВО и с начала прошлого года не подает о себе вестей. А за Степкой пришлось ухаживать соседке Алене, которой уже не под силу кормить и присматривать за взрослым зверем, а тем более чистить за ним клетку размерами два на два квадратных метра. Мишка оказался заперт в замкнутом пространстве размером с собачью будку в условиях антисанитарии.