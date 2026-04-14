Жившего в тесной клетке медведя Степана эвакуировали в нацпарк Зюраткуль

В Челябинской области провели эвакуацию медведя Степана, который жил в тесной клетке на территории частного подворья почти в центре Троицка. Его перевезли в национальный парк Зюраткуль в горно-заводскую зону, где мишке заранее приготовили просторные апартаменты и обеспечат необходимый уход, сообщили в региональном штабе Народного фронта.

Источник: Российская газета

Судьба Степана заставила поволноваться всю страну. Его хозяин, предприниматель из Троицка, ушел на СВО и с начала прошлого года не подает о себе вестей. А за Степкой пришлось ухаживать соседке Алене, которой уже не под силу кормить и присматривать за взрослым зверем, а тем более чистить за ним клетку размерами два на два квадратных метра. Мишка оказался заперт в замкнутом пространстве размером с собачью будку в условиях антисанитарии.

Не так давно вести о косолапом узнике дошли до директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которая рассказала, что не может взять медведя в свое учреждение, но просит людей проявить чуткость и найти Степану более комфортное пристанище.

В Челябинском зоопарке свободной клетки под взрослого медведя тоже не оказалось, и в штабе Народного фронта решили отправить его в национальный парк, где для него подыскали вольер и пообещали обеспечить необходимые условия содержания.

По словам представителя Народного фронта, ветеринарного врача Карена Даллакяна, впереди у медведя новая счастливая жизнь. В парке Степану предстоит пройти первое медицинское обследование (хотя по визуальным признакам со здоровьем у него все в порядке), а затем познакомиться с другими обитателями закрытой базы на территории заповедника, временно принявшей его под свое крыло.

Возраст медведя, по словам Даллакяна, не превышает 8−10 лет. В близких к природным условиям он даже в неволе может прожить полвека и больше.