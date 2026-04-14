В Красноярске братья наворовали из магазинов премиального кофе на 200 тысяч рублей

В Красноярске двое братьев возрастом 23 и 30 лет предстанут перед судом за серию краж из супермаркетов кофе премиальных сортов.
Полицейские установили, что преступления родственники совершали в период с апреля по май 2025 года:
«Обвиняемые подъезжали к магазинам на такси и просили водителей ждать их, пока они не вернутся. В торговой точке они действовали по раздельности, чтобы не привлекать к себе внимания. Братья складывали кофе разных сортов в корзину, а после перекладывали в пакеты, заранее приобретенные в других магазинах, и проходили мимо кассы. Родственники не договаривались, сколько они должны вынести, задачей было украсть как можно больше, чтобы затем получить крупную сумму денег. После осуществления плана фигуранты расходились и по отдельности продавали похищенное незнакомцам на улице, а вырученные деньги тратили на собственные нужды».
Установлено, что младший из братьев совершил 15 краж, а старший — 7. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
В отношении злоумышленников было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, ранее они уже были судимы за совершение имущественных преступлений.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.