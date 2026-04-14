На реке Самаре в Алексеевке за неделю поднялся уровень воды

На большинстве рек Самарской области уровень воды понижается.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю, с 6 по 13 апреля, уровень воды на большинстве рек в Самарской области понизился на 1−106 сантиметров за сутки. Но кое-где ситуация еще вызывает опасения. О ситуации с половодьем на территории региона рассказали в Приволжском УГМС.

«Только на реке Самара в поселке Алексеевка продолжается подъем уровня воды от 1 до 22 сантиметров», — говорится в отчете ведомства.

Общее превышение средних отметок на Самаре в этом населенном пункте составляет 67 сантиметров.

6 и 7 апреля пик половодья прошел на реке Большой Кинель в селе Тимашево Кинель-Черкасского района и на реке Чагра в селе Новотулка Хворостянского района. Эксперты отмечают, что на 3−10 дней раньше обычного.

Куйбышевское водохранилище продолжает наполняться, на 13 апреля уровень воды у Тольятти превышал нормальный подпорный уровень на девять сантиметров. Напомним, что 11 апреля начали сбросы на Жигулевской ГЭС.

Лед на Саратовском водохранилище в нашем регионе растаял раньше обычного на девять дней.